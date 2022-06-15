Поисковики нашли захоронение времен ВОВ под Выборгом

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружено в Выборгском районе. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Участники поискового отряда «Терра» нашли в лесу останки 17 человек. Также в захоронении находились фрагменты обмундирования и гильзы.

«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти», — рассказали в СК.