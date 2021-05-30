Поисковики нашли останки узников концлагеря «Дулаг-142» в Брянске

Во время поисковой экспедиции в Брянске нашли останки узников одного из самых крупных нацистских концлагерей в Советском Союзе — «Дулаг-142». В годы Великой Отечественной войны в нем убили десятки тысяч заключенных. Об этом РИА «Новости» рассказала начальник управления информации администрации Брянской области Юлия Старовойтова.

Собеседница отметила, что в экспедиции приняла участие свидетельница казней людей в этом концлагере. Она помогла определить места захоронений убитых узников.

Осенью прошлого года следователи, военные и поисковики обнаружили в Луге под Санкт-Петербургом захоронение 134 человек времен Великой Отечественной войны. СК завел уголовное дело о массовом убийстве.

Следствие выяснило, что летом 1941 года советские войска остановили наступление немцев на Лужском оборонительном рубеже. Фашисты оккупировали Лугу и устроили там пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для военнопленных. Они расстреливали командиров, политработников и рядовых коммунистов.