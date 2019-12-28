Поисковики «Лиза Алерт» ищут пропавшего мужчину из Новой Москвы

Семья и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ищут пропавшего 55-летнего Сергея Васильевича Зайченко. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Как сообщили в отряде, он ушел из дома в поселке Щапово Троицкого округа Москвы еще 6 декабря и до сих пор не вернулся.

Его несколько раз задерживали сотрудники полиции, но после отпускали. В первый раз в отделение он попал 12 декабря в московском районе Ховрино. Через три дня его задержали правоохранители в Дмитровском городском округе.

22 и 24 декабря его видели в общественных туалетах в центре Москвы, где он мылся. В последний раз сотрудники охраны выставили его на улицу, даже не дав одеться.

Источник фото: телеканал «360»

Приметы Сергея Зайченко: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие, седая борода. Одет в темно-синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, серо-белый-черный свитер, черные ботинки.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит тех, кто видел Сергея Зайченко срочно связаться с поисковиками.