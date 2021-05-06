Поисковики из Екатеринбурга получат льготы при поступлении в вузы

Преимущество при поступлении в российские учебные заведения получат члены свердловских поисковых отрядов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Instagram губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сегодня я пригласил ребят из 135-го лицея на Парад Победы 9-го мая. Они займут почетные места на трибуне с ветеранами. И поручил министру образования решить с советом ректоров, какие преимущества при поступлении в вузы получат наши поисковики. Это наш золотой фонд», — поделился Евгений Куйвашев.

Он добавил, что его дед пропал без вести в военные годы и семья до сих пор надеется узнать подробности его последних лет жизни.