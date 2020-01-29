Поисковикам запретили находить и эксгумировать останки бойцов Красной армии в Литве

«Я, как руководитель организации, каждый раз при нахождении останков подвергался возбуждению уголовного дела, каждый раз проходил как обвиняемый по факту возможного убийства», — цитирует Орлова Daily Storm.

По его словам, теперь законы ужесточились еще сильнее. Поисковики не имеют права заниматься даже раскопками. Для этого нужно основание и заключение договора. Кроме того, они не имеют права эксгумировать останки.