Поисковик «Яндекса» станет по умолчанию устанавливаться на все продаваемые в России гаджеты с 2022 года

На продаваемые в России гаджеты с 1 января 2022 года будут предустанавливать поисковик «Яндекса». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.

«Утвердить поисковую систему „Яндекс“, оператором которой является общество с ограниченной ответственностью „Яндекс“, <…> используемую без дополнительных настроек (по умолчанию)», — говорится в документе.

Изменения внесли в распоряжение Кабинета министров, которое приняли в конце июля 2021 года. Закон, который предусматривает предустановку отечественного программного обеспечения на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV, действует в России с 1 апреля.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Минцифры подготовили поправки, согласно которым производителей электроники могут обязать предустанавливать на гаджеты еще четыре разработанных в России приложения. Речь идет о программе для чтения и прослушивания книг, приложении онлайн-магазина, платформе конференц-связи и сервисе для воспроизведения музыки и радиотрансляций.