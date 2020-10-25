Поиски пропавших после взрыва на танкере в Азовском море оказался безрезультатным

Весь день 25 октября спасатели искали троих членов экипажа российского танкера «Генерал Али Асланов», которые пропали после взрыва на борту судна в Азовском море. Об этом сообщили в МЧС.

Сотрудники ведомства в течение суток проводили поисковые работы в Азовском море. Их они разбили на два участка. К первому спасатели МЧС России отнесли акваторию Азовского моря, где работали два воздушных судна и семь морских судов.

Второй участок — патрулирование 41 километра береговой линии в трех муниципальных образованиях. Всего там собрались 60 человек, было стянуто девять единиц техники.

Пока что поиск трех оказавшихся за бортом моряков не дал результатов.

Активная фаза поисковых мероприятий завершится 26 октября, в 08:00. Такое решение принял руководитель поисково-спасательных работ МСКЦ.

К месту стоянки поврежденного судна направились два специалиста испытательно-пожарной лаборатории и одна единица техники. Им предстоит определить возможные источники зажигания. Водолазы Морспасслужбы Новороссийска обследовали танкер и заявили, что корма судна не повреждена.

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России обследуют 26 октября береговую линию в трех муниципальных образованиях — Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском районах.

В ликвидации последствий ЧП в акватории Азовского моря и проведении поисково-спасательных работ работают 235 человек и 48 единиц техники.

Танкер взорвался в устье Керченского пролива в Краснодарском крае вечером 24 октября. Он направлялся в сторону Ростова-на-Дону. На борту находились 13 человек. Десять из них спасены, в госпитализации они не нуждаются. Судьба троих неизвестна. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.