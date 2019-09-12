Поиски продолжаются. Из подмосковных лесов вывели тысячу человек с начала года

В Московской области из лесов вывели свыше тысячи человек с начала года. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов.

По статистике больше всего человек теряется летом и осенью, в разгар ягодного и грибного сезонов. Большинство людей выводят оперативно, в течение нескольких часов. Помогает искать любителей леса функция геопозиционирования в системе-112 Московской области. Потерявшемуся нужно просто позвонить по номеру «112».

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Искать людей помогают профессиональные спасатели, добровольцы и волонтеры, кинологические расчеты, а при необходимости используют авиацию, в том числе беспилотную. Кстати, этим способом вывели 17 человек в 2019 году.

Перед походом в лес необходимо собрать спички, фонарь, запас воды и еды. Пожилым людям рекомендуют брать с собой жизненно важные лекарства. Также нужно сообщить близким, в какое именно место вы идете. Одежда должна быть яркая, соответствовать погоде. В случае потери необходимо позвонить по номеру «112».