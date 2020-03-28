Поиски пилота пропавшего СУ-27 прекратились

Двухдневные поиски пилота истребителя Су-27 в Черном море прекращены. Подводные поиски воздушного средства продолжаются.

Об это сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски — уже самолета», — рассказал он.

По его словам, поисковая группа обыскала «каждый метр и в этом квадрате, и далеко за пределами». Но к сожалению ни летчика, ни следы самолета не обнаружены на поверхности моря.

В среду вечером в Черном море пропал истребитель Су-27. Самолет выполнял плановый полет, но внезапно исчез с радаров. По предварительным данным, он рухнул.

Ранее стало известно, что спасатели поймали аварийный сигнал после падения Су-27 в Черное море. Он поступил приблизительно в 50 километрах от Феодосии.