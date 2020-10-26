Поиски моряков с танкера в Азовском море прекратились. Они не дали результатов

Поиски моряков с танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море завершились. Людей искали с субботы, но так и не нашли.

В Росморречфлоте сообщили «Интерфаксу», что поисково-спасательная операция в районе взрыва танкера в Азовском море прекращена. С вечера субботы специалисты искали трех членов экипажа, которые пропали после взрыва на судне. Однако операция результатов не дала.

В то же время часть разрушенных конструкций танкера отвалилась и ушла под воду, сообщил РИА «Новости» представитель Росморречфлота Алексей Кравченко. Передвижению «Генерала Ази Асланова» мешали металлические обломки — сегменты палубы и борта, которые вывернуло взрывом. Они свисали на восемь метров ниже киля, что мешало буксированию танкера.

Взрыв в устье Керченского пролива в Азовском море произошел вечером 24 октября. Судно следовало в сторону Ростова-на-Дону. Удалось спасти 10 человек с помощью проходящего мимо судна «Сириус». По данным РИА ФАН, танкер отбуксируют в порт Крым.

Утечек нефтепродуктов в воду не произошло, то есть угрозы для экологии нет.