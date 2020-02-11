Поиски инвестора для строительства путепровода начались в Санкт-Петербурге
Администрация Санкт-Петербурга планирует спроектировать и построить Туристскую улицу от Школьной до Мебельной улицы. Для этого необходим инвестор. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Предполагается, что на пересечении с железнодорожными путями Сестрорецкого направления появится путепровод.
«В составе путепровода будет предусмотрен полноценный пешеходный переход и тротуары», — уточнили в комитете.
В КРТИ пояснили, что в 2020–2022 годы из городского бюджета не выделят средства на подземный пешеходный переход под железнодорожной линией на участке Яхтенная-Лахта. Для этого пока «нет технической возможности».