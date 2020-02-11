Поиски инвестора для строительства путепровода начались в Санкт-Петербурге

Предполагается, что на пересечении с железнодорожными путями Сестрорецкого направления появится путепровод.

«В составе путепровода будет предусмотрен полноценный пешеходный переход и тротуары», — уточнили в комитете.

В КРТИ пояснили, что в 2020–2022 годы из городского бюджета не выделят средства на подземный пешеходный переход под железнодорожной линией на участке Яхтенная-Лахта. Для этого пока «нет технической возможности».