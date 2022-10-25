Поиск сотрудников на предновогодние вакансии начался в Москве | 360°

25 октября 2022, 11:21
Поиск сотрудников на предновогодние вакансии начался в Москве
В пресс-службе платформы «Авито Работа» рассказали, что уже сейчас на сайте компании начался поиск сотрудников для помощи в проведении новогодних мероприятий. Об этом сообщил РИАМО.
В столице ищут художников по росписи новогодних шаров и сварщиков для изготовления новогодних украшений. Некоторым компаниям требуются упаковщики сладких новогодних подарков. Работникам предлагают от 1500 до 2000 рублей за смену.
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Предприятие по производству елочных украшений и игрушек разыскивает временных сотрудников склада для упаковки продукции. На этой вакансии можно работать со сменным графиком 2/2 или 5/2.
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В усадьбе Деда Мороза требуется бариста. Ему необходимо будет готовить не только чай и кофе, но и пунши с глинтвейнами. Приступить в работе можно с 1 ноября.
Новый год
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