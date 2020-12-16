Поиск нарушителей ограничений по СОVID-19 будут вести в соцсетях

Так, публикации с доказательством несоблюдения мер могут стать основанием для штрафа.

«Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов», — процитировал Данчикова сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что в Интернете будет контролироваться соблюдение сантребований и режима работы. Кроме этого, продолжатся рейдовые мероприятия. По словам начальника управления, в настоящий момент порядка 10% предприятий Москвы нарушают ограничения по коронавирусу.