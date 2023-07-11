Эксклюзив 11 июля 2023, 19:25 Похудел на килограмм и сломал 2 когтя. Хозяйка найденного в аэропорту Внуково кота рассказала о состоянии питомца Обследование показало небольшое обезвоживание у найденного в аэропорту Внуково кота

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Кота по кличке Котик, которого неделю искали в аэропорту Внуково, привезли домой. Хозяйка питомца Юлия рассказала «360», как он чувствует себя после исчезновения.

Поскольку Юлия находится не в Москве, кота забрал из аэропорта ее муж Евгений. Он отвез домашнего зверя на обследование в ветеринарную клинику.

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«Сдали все анализы — сломаны два когтя, потеря в весе около одного килограмма», — сообщила хозяйка Котика.

Специалисты обнаружили у животного обезвоживание, но небольшое. УЗИ показало, что с питомцем все хорошо.

Мочевой пузырь у кота полный, это означает, что почки работают. У Котика также взяли кровь на анализ, его результаты будут позднее. Дома животное попило воды.

«Наконец-то Котик наш вернулся домой. Огромная благодарность всем неравнодушным, которые подключились к нашему крику о помощи», — сказал хозяин питомца.

Евгений поблагодарил сотрудников аэропорта и всех помогавших в поисках, в том числе тех, кого они с женой не знают.

Кот пропал 4 июля из транспортировочной клетки в багажном отделении аэропорта. Юлия сдала переноску в багаж, поскольку улетала одна с двухлетним ребенком и коляской и не могла взять клетку в самолет.

Котика искали сотрудники аэропорта при участии волонтеров. Хозяйка животного назвала самым добрым в своей жизни утро, когда она узнала, что питомца обнаружили.