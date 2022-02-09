Похожий на нью-йоркский Центральный парк появится в Москве

Крупный парк, напоминающий Центральный парк в Нью-Йорке, появится в Москве на территории «Южного порта». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе застройщика Level Group, ответственного за часть возведения.

Ландшафты в Центральном парке в Нью-Йорке сделаны вручную. Этот древний и известный на весь мир парк занимает 340 гектаров и располагается в центре Манхэттена. Вокруг него возвышаются небоскребы.

«Аналогично в Южнопортовом районе планируется организовать крупную парковую зону с искусственным озером. Над водоемом появится мост, который создаст сквозную связь двух улиц, одна из которых будет расположена вдоль северной стороны комплекса, а другая — с южной», — описал представитель девелопера будущую зеленую зону.

Он отметил, что парк будет одновременно хорошим местом для прогулок и красивым арт-объектом со смотровой площадкой и зонами отдыха. Также в нем будет озеро, детские и спортивные площадки, амфитеатр для летнего просмотра фильмов и даже пространства для пикников.

Всего парк займет больше двух гектаров. Его концепцию продумывают застройщик и архитектурное бюро Gafa architects.