Похожий на мину объект заметили в Черном море | 360°

Общество 26 октября 2022, 01:10 Похожий на мину объект заметили в Черном море СКЦ проверил похожий на мину объект в Черном море Unsplash

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Похожий на мину объект нашли в одном из гуманитарных коридоров в Черном море. Его проверкой займутся специалисты Совместного координационного центра (СКЦ), сообщило РИА «Новости».

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал отправку из порта Одессы буксира „САПФИР“ и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра возможно похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре», — заявили в центре.

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Ранее о применении морских мин украинцами говорил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, ВСУ могут атаковать с их помощью Каховскую ГЭС. Весной в СМИ уже появлялась информация о планах Украины запустить морские мины по течению Днепра.

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Сейчас из украинских портов продолжают вывозить зерно через гуманитарные коридоры в Черном море. Документы о поставках продовольствия и удобрений на мировые рынки подписали в конце июля. Соглашения заключили Россия, Украина, Турция и ООН. Подписание проходило в Стамбуле. Срок действия зерновой сделки завершится 19 ноября 2022 года.