Общество 20 января 2023, 10:38 «Похож на Порт-Саид и Анапу». Сальдо рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке Врио главы Херсонской области: новый город на Арабатской стрелке станет деловым центром РИА «Новости»

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Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области станет деловым центром, рассказал РИА «Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, он будет похож на Анапу, Евпаторию и Порт-Саид в Египте.

«Новый город будет в первую очередь не курортом, а деловым центром и местом расположения административных органов», — пояснил Сальдо.

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Ранее он сообщал, что жители региона смогут купить жилье в новом городе на льготных условиях, а на его название объявят конкурс. По мнению врио губернатора, населенный пункт можно было бы назвать Счастливцево — в честь расположенного там одноименного села. Планируется, что город будет рассчитан на 30 тысяч человек.

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Арабатская стрелка, где возведут город, представляет косу, отделяющую залив Сиваш от Азовского моря. Северная часть стрелки относится к Херсонской области, а южная — к Крыму.