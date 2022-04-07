Похороны Жириновского пройдут на другом кладбище

Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище. С лидером ЛДПР простятся в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщили в Госдуме, передал ТАСС.

«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище», — сообщили в пресс-службе ГД.

Церемония начнется в 14:00. Похороны пройдут сразу после прощания, уточнили в нижней палате парламента.

Изначально предполагалось, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, где покоится его мать, а также другие родственники. Прощание с лидером ЛДПР планировали провести в Колонном зале Дома союзов.

О смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Политика в начале февраля госпитализировали в ЦКБ с двусторонней пневмонией. Врачи до последнего боролись за его жизнь.