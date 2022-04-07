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    07 апреля 2022, 11:49

    Похороны Жириновского пройдут на другом кладбище

    Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля

    Александр Блинов

    Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище. С лидером ЛДПР простятся в пятницу, 8 апреля. Об этом сообщили в Госдуме, передал ТАСС.

    «Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище», — сообщили в пресс-службе ГД.

    Церемония начнется в 14:00. Похороны пройдут сразу после прощания, уточнили в нижней палате парламента.

    Изначально предполагалось, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, где покоится его мать, а также другие родственники. Прощание с лидером ЛДПР планировали провести в Колонном зале Дома союзов.

    О смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Политика в начале февраля госпитализировали в ЦКБ с двусторонней пневмонией. Врачи до последнего боролись за его жизнь.