Похороны Тесака проходят на Кунцевском кладбище с повышенными мерами безопасности

Похороны националиста Максима Марцинкевича (Тесака) начались на Кунцевском кладбище на западе Москвы. Людей, которые пришли с ним проститься, осматривают на входе полицейские, которые дежурят из-за усиленных мер безопасности. Об этом сообщил корреспондент «360».

Всех пришедших попрощаться с Тесаком попросили пройти через рамку металлоискателей в целях безопасности. На похороны пришел полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, который в феврале освободился из мордовской колонии, где отбывал наказание за подготовку вооруженного мятежа и возбуждение ненависти.

Максима Марцинкевича хоронят в открытом гробу. Проститься с националистом пропускают по три человека и после этого сразу просят покинуть территорию кладбища. Рядом с гробом стоит палатка с родственниками.

Источник фото: телеканал «360»

Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича (Тесака) нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина его смерти — суицид. На месте гибели мужчины нашли предсмертную записку.

В СК заявили, что перед смертью Тесак признался в серии убийств. По версии следствия, это могло подтолкнуть Марцинкевича покончить с собой, так как ему грозил пожизненный срок. Его родные и адвокаты в это не верят.