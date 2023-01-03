Общество 03 января 2023, 23:11 Похороны Руслана Хасбулатова пройдут в Чечне Последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне Википедия

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Тело последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова привезут в Чечню, где состоятся его похороны. Об этом сообщил ТАСС родственник политика.

Церемонию прощания с Хасбулатовым в Москве проводить не будут. Последнего председателя Верховного совета РСФСР похоронят в родовом селе под Грозным в четверг, 5 января.

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«Завтра вечером привезут. Послезавтра он будет похоронен родовом селе Толстой-Юрт. Сами траурные мероприятия пройдут в поселке Калинина в Грозном», — рассказал собеседник агентства.

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Экс-председатель верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Он скончался на подмосковной даче в возрасте 80 лет. Хасбулатов считается одним из самых ярких противников первого президента России Бориса Ельцина, также же он был инициатором конституционного кризиса 1993 года. Хасбулатов требовал отставки помощников первого президента России Егора Гайдара и Геннадия Бурбулиса.

Глава комитета Совета Федерации Григорий Карасин выразил свои соболезнования в связи со смертью политика. В соцсети он заявил, что Хасбулатова запомнят как политического деятеля России.