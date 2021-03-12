Похороны Людмилы Лядовой пройдут на Кунцевском кладбище

Народную артистку РСФСР, композитора и пианистку Людмилу Лядову похоронят 13 марта на Кунцевском кладбище. Она будет покоиться рядом с матерью.

Дату и место похорон Лядовой назвал РИА «Новости» ее представитель Виталий Мирошников. До погребения композитора отпоют в Новодевичьем монастыре — церемония начнется в 11:00.

«Похоронят Людмилу Алексеевну на Кунцевском кладбище рядом с матерью», — уточнил Мирошников.

Людмила Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет в одной из столичных клиник, куда ее госпитализировали с коронавирусом. У пианистки была тяжелая форма COVID-19 с 75% поражения легких.

Лядову назвали одной из самых выдающихся женщин-музыкантов, а ее смерть — большой утратой для всего музыкального мира.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. Окончила Свердловскую консерваторию в 1948 году. Пела дуэтом с Ниной Пантелеевой. Стала автором десятков песен, среди которых «Чудо-песенка», «Старый марш», «Барабан». Композиции Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие артисты.