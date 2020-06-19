Похороны экс-главы Чувашии Игнатьева пройдут в Чебоксарах

«Предположительно, он будет похоронен в Чебоксарах. Дата похорон еще не известна», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе главы республики.

Экс-руководитель Чувашии Михаила Игнатьева скончался 18 июня. 58-летний мужчина еще в мае попал в больницу в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и находился на аппарате ИВЛ.

Смерть бывшего главы подтвердил врио главы Чувашии Олег Николаев. Также Николаев дал поручение организовать похороны Игнатьева.

Позже была названа причина смерти Игнатьева. Он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности, которая усилилась на фоне пневмонии. Экс-глава и раньше обращался к врачам, кроме этого он перенес инфаркт.

Ранее Игнатьева был уволен по указу президента Владимира Путина из-за скандального поведения чиновника. На одном из мероприятий экс-глава заставил офицера МЧС подпрыгивать и тянуться до ключей от новых автомобилей. Позже в пресс-службе объяснили, что эта была игра. Кроме этого, чиновник призывал «мочить журналистов», писал жалобу на пенсионерку-активистку. Его имя мелькало и в крупных коррупционных скандалах республики.

Однако после увольнения Игнатьев не остановился и подал иск в Верховный суд к Владимиру Путину, чтобы оспорить свое увольнение.