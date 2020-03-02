Похоронные бюро могут остаться без сотрудников из-за новых требований

Согласно статье 195.3 ТК РФ, похоронным бюро придется уволить сотрудников, не получивших квалификацию. Иначе работодателю грозит штраф до 70 тысяч рублей.

Получить квалификацию придется всем, кто занимается организацией похорон, включая содержание и подготовку к погребению. Для этого потребуется не менее нескольких месяцев.

По оценке экспертов, сфера ритуальных услуг лишится около половины работников — они не успеют пройти обучение до заключения нового контракта.

Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела в РФ при президенте Антон Авдеев признал, что тест подтверждения квалификации сложный и состоит из 60 вопросов.

«До 70% сотрудников похоронной отрасли могут остаться без работы. К примеру, на предприятии, где работает три тысячи человек, примерно половину сразу должны будут уволить. Работает много приезжих из других городов, рабочих с опытом работы менее двух лет — у них даже не будет варианта сдать тестирование», — объяснил эксперт.

Похоронный агент Елена Грудинина отметила, что в похоронную сферу иногда приходят люди «весьма далекие от знаний ритуальной сферы, культуры, каких-то традиций». Она подчеркнула, что квалификация обязательна, но не должна быть инструментом устранения конкурентов.