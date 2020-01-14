Похоронному агенту в Самаре подожгли машину после увольнения. Видео

В Самаре агент похоронного бюро оказался столь ценным сотрудником, что после его ухода люди бывшего работодателя сначала вывели его на конфликт с применением оружия, а потом у мужчины сгорел автомобиль.

«Он раньше работал с ними, потом оттуда ушел. Из-за этого какая-то неприязнь, или начали терять какой-то доход. Спустя какое-то время к нему приехали, наставили автомат и угрожали, но в силу того, что там были и другие ребята, конфликт удалось потушить. Спустя несколько дней сожгли транспортное средство», — рассказал «360» местный депутат Азат Туймас.

Он объяснил, что хорошо знает обладателя сгоревшего автомобиля. Когда тот уволился, ему долго время угрожали, требовали, чтобы он вернулся к ним. Потом на похоронного агента напали и сожгли его машины. Мужчина и его знакомые уверены, что это дело рук бывшего начальника, ведь от его лица поступали угрозы.

«Приехали к офису поговорить, выяснить некоторые обстоятельства, где целенаправленно пошли на конфликт, чтобы спровоцировать драку. Он получил удар в правую часть лица, и ему сказали, чтобы он извинился перед директором бывшей организации или будут последствия. Ему сказали: „Если не извинишься, тебе ***.“ Вот и все», — сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

Конфликт, который произошел перед поджогом, попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, что у некоторых участников при себе было оружие, похожее на автоматы. Мужчину повалили на снег, а потом долго объясняли, видимо, то, что он должен извиниться.

Сам пострадавший уверен, что никого не оскорблял и что это лишь повод, чтобы разобраться с ним. После поджога автомобиля он подал заявление на «неустановленных лиц».