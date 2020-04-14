Похолодание спрогнозировали в Москве

«Начавшееся во вторник, 14 апреля, похолодание в столичном регионе задержится довольно надолго. Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть Европейской России, где замедлит свое движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третьей декады апреля», — пояснил Леус.

По словам синоптика, жителям столицы следует ожидать облачной погоды. Прогнозируют также периодические дожди и слабый снег в ночное время. Наиболее интенсивные осадки пройдут 14, 16 и 18 апреля.

«Температурный фон по ночам будет опускаться до слабых заморозков. В дневные часы температура не будет превышать отметки в +4…+9 °С. Такие значения примерно на 3-4 °С отстают от климатической нормы. На изменения же характера погоды и на повышение температуры жителям столичного региона следует рассчитывать лишь в начале третьей декады апреля», — заключил Леус.