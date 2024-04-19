Общество 19 апреля 2024, 13:02 Похолодание со снегом придет в Пермский край на следующей неделе

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Холодная погода со снегом после аномальной жары ожидает жителей Пермского края с 24 апреля. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 19 апреля, столбики термометров в некоторых районах региона поднимутся до +27 градусов. На выходных ожидаются кратковременные дожди с грозой, теплая погода еще сохранится.

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Отмечается, что температура начнет значительно падать со среды, в этот день в регионе прогнозируется снег.