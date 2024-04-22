Общество 22 апреля 2024, 11:08 Похолодание со снегом придет в Челябинск с 24 апреля

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Резкое похолодание со снегом ожидает жителей Челябинска уже в эту среду, 24 апреля. Температура воздуха опустится до одного градуса, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на сайт «Гисметео».

По прогнозам синоптиков, 22 апреля в городе пройдут сильные дожди, однако столбики термометров задержатся на отметке +22 градуса. Температура резко понизится в среду, ожидается дождливая погода со снегом.

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Отмечается, что в выходные в городе будет прохладно, прогнозируются небольшие осадки.