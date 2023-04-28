Общество 28 апреля 2023, 11:03 Похолодание с метелью придет в ЯНАО на выходных

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Ухудшение погоды с минусовой температурой и метелью ожидает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в предстоящие выходные. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в субботу ночью опустятся до -12 градусов, днем температура воздуха местами поднимется до +7 градусов. Также 29 апреля прогнозируется метель и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

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Отмечается, что в воскресенье ночью ожидается переменная облачность с небольшими осадками.