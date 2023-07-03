Общество 03 июля 2023, 19:29 Похолодание продержится в Петербурге всю первую половину недели

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Похолодание с сильными дождями ожидает жителей Санкт-Петербурга на предстоящей рабочей неделе. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал главного синоптика города Александра Колесова.

По его словам, похолодание продержится в северной столице всю первую половину недели, сильный ветер в Петербурге прогнозируется до 4 июля.

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При этом синоптик подчеркнул, что такая погода положительно сказалась на пожароопасности в лесах Ленинградской области.