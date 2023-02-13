Общество 13 февраля 2023, 15:49 Похолодание придет в Тульскую область 15 февраля

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Резкое похолодание и снегопады ожидают жителей Тульской области в ночь с 14 на 15 февраля. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Тульской службой новостей».

По прогнозам специалиста, в среду ночью на территорию области придут морозы, столбик термометров опустится до -7 градусов. Также в регионе ожидаются снегопады, смешанные с дождем.

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Как сообщил RT, из-за непогоды может ухудшиться ситуация на дорогах.

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