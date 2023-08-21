Общество 21 августа 2023, 11:46 Похолодание придет в Тюмень на этой неделе

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Похолодание с дождями ожидает жителей города Тюмени на предстоящей неделе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт сервиса Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 21 августа, столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов. В течение всей недели температура воздуха днем будет колебаться от +16 до +20 градусов.

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Отмечается, что с 21 по 27 августа в городе ожидается пять дождливых дней, ночью 25 августа прогнозируются заморозки до +8 градусов.