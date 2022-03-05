Похолодание придет в Тюмень к 8 марта

Синоптики сообщили, что в Тюмени с субботы, 5 марта, ожидается похолодание. Дневная температура составит от −3 до −4 градусов, ночью прогнозируется до 7 градусов мороза. Об этом написал сайт Infox.ru.

В воскресенье, 6 марта, столбик термометра днем покажет до -10 градусов. Ночью похолодает до -18 градусов. В понедельник, 7 марта, температура опустится до -20 градусов мороза.

В праздничный день, 8 марта, горожан ожидает -14 градусов. При этом погода будет ясной и солнечной. Ночью столбик термометра опустится до -24 градусов.