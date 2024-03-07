Общество 07 марта 2024, 14:26 Похолодание придет в Свердловскую область в эти выходные

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Похолодание ожидает жителей Свердловской области в праздничные выходные, с 8 по 10 марта. Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко в беседе с Ura.ru.

По ее прогнозам, столбики термометров ночью 8 марта опустятся до -13 градусов, днем температура воздуха составит -5 градусов. В целом погода в области будет достаточно холодная, ниже нормы на два-три градуса.

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Как сообщил RT, 8 и 9 марта в регионе также прогнозируется небольшой снег. До конца второй декады марта потепления ожидать не стоит, отметила Шепоренко.