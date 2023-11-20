20 ноября 2023, 18:01
Похолодание придет в Свердловскую область 24 ноября
Похолодание, которое принесет арктический воздух, ожидает жителей Свердловской области в конце текущей недели. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин, сообщил «Царьград».
По прогнозам синоптика, в пятницу, 24 ноября, столбики термометров днем опустятся до -12 градусов, ночью температура понизится до -15 градусов. Уже в субботу днем вновь потеплеет до -2 градусов, возможен небольшой снег.
Реклама
Отмечается, что в воскресенье в области установится нулевая температура.
Прогноз погоды
Свердловская область
Реклама
Реклама