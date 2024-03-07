07 марта 2024, 13:33
Похолодание придет в Ростовскую область на выходных
Похолодание с заморозками ожидает жителей Ростовской области на праздничных выходных, с 8 по 10 марта. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
По прогнозу синоптиков, столбики термометров вечером опустятся до -7 градусов. Днем на выходных температура воздуха составит +5 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
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Отмечается, что усугубит погодную ситуацию сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду.
Прогноз погоды
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