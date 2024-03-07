Общество 07 марта 2024, 13:33 Похолодание придет в Ростовскую область на выходных

Читать 360tv в

Похолодание с заморозками ожидает жителей Ростовской области на праздничных выходных, с 8 по 10 марта. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По прогнозу синоптиков, столбики термометров вечером опустятся до -7 градусов. Днем на выходных температура воздуха составит +5 градусов. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Реклама

Отмечается, что усугубит погодную ситуацию сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду.