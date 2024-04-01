01 апреля 2024, 13:51
Похолодание придет в Петербург в ближайшие дни
Холодная погода со снегом ожидает жителей Санкт-Петербурга в ближайшие дни. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, сообщил сайт Piter.tv.
По прогнозам эксперта, начало апреля в Петербурге будет холодным. Так, столбики термометров опустятся до +1 градуса. Также на текущей неделе в городе ожидается снег.
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Кроме того, в Петербурге в ближайшие дни прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду, отметил Колесов.
Санкт-Петербург
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