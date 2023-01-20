20 января 2023, 14:14
Похолодание придет в Москву на следующей неделе
Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве уже на следующей неделе. Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.
По прогнозам специалиста, временная оттепель, которая наблюдалась в столице в Крещение, заканчивается. На смену ей вновь придут минусовые температуры.
Реклама
Так, уже на этих выходных столбики термометров опустятся до -6 градусов. Также на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление.
Реклама
Прогноз погоды
Реклама
Реклама