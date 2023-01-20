Общество 20 января 2023, 14:14 Похолодание придет в Москву на следующей неделе

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Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве уже на следующей неделе. Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По прогнозам специалиста, временная оттепель, которая наблюдалась в столице в Крещение, заканчивается. На смену ей вновь придут минусовые температуры.

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Так, уже на этих выходных столбики термометров опустятся до -6 градусов. Также на следующей неделе ожидается повышенное атмосферное давление.

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