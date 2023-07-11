Общество 11 июля 2023, 11:25 Похолодание придет в Курган и Тюмень ближе к концу рабочей недели

Читать 360tv в

Похолодание с усилением ветра ожидает жителей Кургана и Тюмени в четверг. Об этом сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Ura.ru.

По прогнозам синоптика, в этих городах в первой половине дня 13 июля на смену жаре придет прохладная погода, порывы ветра могут достигать до 19 метров в секунду.

Реклама

Шувалов также отметил, что ураганы ожидаются в Екатеринбурге, Челябинске и Оренбурге, это связано с сильными перепадами температур ближе к концу рабочей недели.