Общество 22 января 2024, 18:36 Похолодание придет в Ижевск в начале недели

Читать 360tv в

Похолодание ожидает жителей Ижевска в начале текущей рабочей недели. При этом до среды включительно в городе будет сухо и солнечно, сообщил сайт Izhlife.

По прогнозам синоптиков, самой холодной станет ночь на вторник, столбики термометров опустятся до -23 градусов. В среду, 24 января, ожидается усиление ветра. Самым теплым днем на этой неделе станет четверг, температура воздуха поднимется до -11 градусов.

Реклама

Отмечается, что ближе к выходным в Ижевске потеплеет, интенсивность осадков увеличится.