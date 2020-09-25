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    25 сентября 2020, 14:51

    Похолодание придет в Екатеринбург

    Алена Макаренко

    В Екатеринбурге в начале октября на смену бабьему лету придет похолодание. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков, его слова привело агентство Ura.ru.

    В выходные, 26 и 27 сентября, и в начале следующей недели температура воздуха в Екатеринбурге будет в пределах +15…+17 градусов. А в первые дни октября на улице похолодает до +10…+12 градусов днем, +4…+5 градусов ночью.

    Синоптик не исключает наступление заморозков.

    В то же время на территории Предуралья и Южного Урала в ближайшие несколько дней ожидается бабье лето. Теплая погода простоит и в европейской части России. Исключение составят Смоленская и Белгородская области. На периферии мощного антициклона, который и приносит бабье лето, погода будет хуже. Там метеоролог прогнозирует облачность и небольшие дожди.

    Сентябрь 2020 года в Москве вошел в пятерку самых теплых за последние 140 лет. За две декады месяца средняя суточная температура в столице превысила норму на 2-3 градуса.

    Новости SMI.FM