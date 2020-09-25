Похолодание придет в Екатеринбург

В выходные, 26 и 27 сентября, и в начале следующей недели температура воздуха в Екатеринбурге будет в пределах +15…+17 градусов. А в первые дни октября на улице похолодает до +10…+12 градусов днем, +4…+5 градусов ночью.

Синоптик не исключает наступление заморозков.

В то же время на территории Предуралья и Южного Урала в ближайшие несколько дней ожидается бабье лето. Теплая погода простоит и в европейской части России. Исключение составят Смоленская и Белгородская области. На периферии мощного антициклона, который и приносит бабье лето, погода будет хуже. Там метеоролог прогнозирует облачность и небольшие дожди.

Сентябрь 2020 года в Москве вошел в пятерку самых теплых за последние 140 лет. За две декады месяца средняя суточная температура в столице превысила норму на 2-3 градуса.