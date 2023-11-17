Общество 17 ноября 2023, 14:27 Похолодание придет в Башкирию на выходных

Читать 360tv в

Похолодание с минусовой температурой ожидает жителей Башкирии на предстоящих выходных, 18 и 19 ноября. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем столбики термометров опустятся до -6 градусов, ночью температура воздуха понизится до -13 градусов.

Реклама

Отмечается, что на выходных также прогнозируются умеренный северный и северо-западный ветер и гололедица.