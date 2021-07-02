Похолодание придет на смену аномальной жаре в Пермском крае

На предстоящей неделе в Пермский край нагрянет резкое похолодание. Температура уже сейчас начала заметно снижаться. Такое резкое изменение погоды связывают с пришедшим в регион холодным фронтом. Об этом рассказал сайт Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В выходные дни в регионе установится облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Столбик термометра в дневные часы покажет 21-26 градусов максимум. В ночное время суток температура может понижаться до 15 градусов, сообщил Ura.ru.

Самым холодным днем на следующей неделе в регионе станет 5 июля. Воздух прогреется до 20 градусов. При этом похолодание будет сопровождаться северным ветром. Однако уже к 9 июля отметка на термометре снова поползет вверх. В регионе ожидается выше 25 градусов.

Ранее в Пермском крае был побит температурный максимум. Воздух прогрелся до +36 градусов.