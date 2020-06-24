Похолодание ожидается на Урале и юге европейской части России

По словам специалиста, на юге температура будет приходить к своим обычным значениям, в Ставрополье и на нижней Волге температуры будут колебаться в диапазоне 23-28 градусов.

«По расчетам, ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется температура на верхней Волге, со смещением к средней Волге, конечно же, на Урале и с постепенным смещение к нижней Волге», — цитирует синоптика ИА Ura.ru.

Он добавил, что в Краснодаре и Астрахани температура будет ниже нормы на один-два градуса.