Похолодание до -40 придет в ХМАО

Специалисты Гидрометцентра ХМАО спрогнозировали резкое похолодание. В регионе в ближайшее время ожидается понижение воздуха до -39 градусов. Об этом написал Ura.ru.

«В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер до 11 метров в секунду. Температура ночью 13-18 градусов ниже нуля, при прояснениях до -32 градусов, днем 11-16 градусов мороза, по крайнему востоку до -29 градусов. Температура 14 декабря по западной половине 20-25 градусов ниже нуля ночью, местами до -39 градусов», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 6-9 градусов ниже нуля. При этом на выходных столбик термометра опустится до -25 градусов ночью. Пасмурная погода ожидается на протяжении всей недели.

В Сургуте синоптики передают 7-10 градусов ниже нуля. В конце недели также ожидается похолодание. В Нижневартовске сильные морозы продержатся до среды. Температура воздуха составит -30 градусов. Уже к концу недели в город придет потепление.