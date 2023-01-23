Общество 23 января 2023, 14:17 Похолодание до -40 градусов предсказали синоптики в ХМАО

Читать 360tv в

В ХМАО после временного потепления снова придут сильные морозы, причем температура упадет почти до -40 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на синоптиков окружного Гидрометцентра.

Реклама

Похолодание начнется со вторника, 24 января. Самые низкие температуры, до -38, прогнозируют в Нижневартовском районе в среду ночью. В Сургуте и Ханты-Мансийске будет немного теплее, до -12. Но здесь ожидаются осадки. Неделя будет снежной и ветреной.