Поход в магазин может спасти чью-то жизнь. Русфонд проводит совместную акцию с сетью магазинов «О’КЕЙ»

Каждый день может быть добрым, если совершать хотя бы один добрый поступок. Помочь больным детям можно просто совершая покупки в гипермаркете. Совместная акция Русфонда и магазинов «О’КЕЙ» позволяет помогать детям с тяжелыми диагнозами уже на протяжении четырех лет. 24 октября стартовала акция «Добрая покупка», которая продлится до 20 ноября.

Матвей Ладышков — «хрустальный» ребенок. Он плачет, потому что боится предстоящей операции. За плечами их уже две. Сегодня ему установят еще один телескопический штифт в правую голень.

Источник фото: телеканал «360»

«Видно, что голень деформирована, то есть она неровная. Такая дугообразная, слева больше, справа меньше. Это опасно тем, что дети просто перестают ходить. Они, во-первых, часто ломаются, во-вторых, деформация просто не позволяет им наступать на ногу», — сказал травмотолог-ортопед GMS Clinic (Москва) Алексей Рыкунов.

Источник фото: телеканал «360»

Операция — единственное спасение для Матвея. Неизлечимый диагноз «Несовершенный остеогенез» ему поставили еще до рождения. Родителям предложили прервать беременность, но они наотрез отказались. Собрать деньги на лечение, а это около двух с половиной миллионов рублей, семье не под силу. На помощь пришел Русфонд, неравнодушные люди, средства массовой информации и сеть магазинов «О’КЕЙ».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сотрудничаем с компанией „О’КЕЙ“ уже 4 года. И благодаря вкладу компании нам удалось собрать больше 19 млн рублей. И оказать помощь более 40 тяжело больным детям со всей России. Это дети с несовершенным остеогенезом, дети с ДЦП, дети, которым поставлен диагноз онкология», — рассказала директор по развитию Русфонда Людмила Фомина.

Источник фото: телеканал «360»

Благотворительная акция «Добрая покупка» в магазинах «О’КЕЙ» продлится до 20 ноября. Чтобы помочь, не нужно вникать в сложности денежных переводов и отправки смс. Достаточно просто покупать товары собственных торговых марок — О’КЕЙ, Selection of O’KEY или Baby Island. Часть прибыли, полученной с их продажи, будет в полном объеме направлена на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году Русфонд и «О’КЕЙ» вовлекают и юных покупателей. До 15 ноября проводится конкурс детского рисунка на тему доброй покупки. Лучший их них попадет на специальные сумки, посвященные благотворительной акции.

Источник фото: телеканал «360»

Это только кажется, что какие-то 10 или 20 рублей не помогут. А на самом деле — во многом благодаря им маленький Матвей уже сегодня может ходить и ездить на велосипеде. И впереди у него полноценная жизнь, пусть и с тяжелым диагнозом.