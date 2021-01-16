Поход на футбол признан Верховным судом России уважительной причиной для ухода с работы, говорится на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Было рассмотрено дело жителя Ейска, которого уволили из-за раннего ухода с работы. Он согласовал это с руководством и договорился о четырехчасовом отпуске без сохранения зарплаты.

Суд установил, что спланированная и организованная поездка на футбольный матч является уважительной причиной, если она была заранее согласована с руководством. Также сотруднику не имеют права засчитывать это как прогул.

Ранее в ЯНАО медицинским работникам центральной городской больницы Ноябрьска пригрозили отстранением от работы за «необоснованный» отказ от вакцинации. В департаменте здравоохранения ЯНАО эту информацию опровергли. В ведомстве заявили, что вакцинация носит добровольный характер и к ней никого не принуждают.

Руководство больницы начало проверку этой информации, сообщило агентство Ura.ru.