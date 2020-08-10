Похитительнице чужого ребенка из роддома дали 7 лет колонии

В Кемерове огласили приговор жительнице Ленинска-Кузнецкого, которая похитила незнакомого ребенка. За это она проведет в колонии семь лет.

Женщина украла младенца еще в прошлом году. Она прошла в роддом, взяла мальчика из кроватки и сбежала. Пропажу обнаружил отец, когда пришел навестить жену и сына в роддом.

Мужчина успел отнять мальчика, но догнать похитительницу не смог. Полицейские поймали ее на вокзале. Выяснилось, что задержанная хотела выдать ворованного ребенка за своего. Мужу она соврала, что беременна и уехала «рожать».

«Муж привез женщину в Кемерово под надуманным предлогом, якобы у нее заболевание женских органов, была госпитализирована в больницу. В это время она изучала входы и выходы в больницу, интересовалась, как пройти в роддом», — рассказала «360» руководитель СО по Центральному району города Кемерово СУ СК РФ по Кемеровской области Зоя Чиркова.

Свою вину похитительница так и не признала, извинения родителям малыша не принесла, но те строгого наказания и не требовали.

Экспертиза показала, что психологических расстройств у подсудимой нет и свои действия она осознавала.

Также ранее суд рассмотрел дело охранника, который пустил похитительницу в роддом. Он раскаялся, принес извинения, и ему назначили штраф.