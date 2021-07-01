Похитителей беременной женщины осудят в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанут похитители беременной женщины. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, 31 октября прошлого года трое жителей Омска приехали в Новосибирск, чтобы «выбить» из знакомых крупную сумму денег. Под предлогом «поговорить» они завезли 32-летнюю беременную женщину и ее 39-летнего сожителя в съемную квартиру, где удерживали их, требуя отдать долг.

Через некоторое время мужчина согласился отдать деньги, которые, якобы, были в его квартире. Но когда похитители привезли его домой, тот сбежал. В результате омичи повезли беременную женщину к себе в город. На трассе машину остановили правоохранители и задержали похитителей. Двое находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде. Их ждет скамья подсудимых.