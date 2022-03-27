Погребинский опроверг слухи о своем задержании

Новость о задержании Службой Безопасности Украины (СБУ) политолога Михаила Погребинского оказалась ложной. Он самостоятельно опроверг информацию о поимке, но рассказал об обыске.

Его слова опубликовало РИА «Новости»

«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», — заявил он.

Новость о задержании Погребинского распространил ряд российских СМИ. Несколько его коллег успели сделать предположения о причинах его поимки украинскими силовиками. По их словам, арест мог быть связан с частыми выступлениями политолога на российских телеканалах. В эфире политических ток-шоу Погребинский допускал высказывания против властей Украины и их действий.

Его риторика основывалась на том, что «националистическая однобокость в политико-духовном развитии и отход от элементарной демократии могут погубить Украину».